Frana California: frana distrugge decine di case di lusso

Sabato scorso, a causa di una frana nel sud della California, dodici case di una comunità residenziale esclusiva affacciata su un canyon si sono ritrovate sull’orlo del precipizio. La frana in questione ha causato il crollo delle strutture e ha scatenato il panico tra i residenti che sono stati costretti ad abbandonare precipitosamente le proprie abitazioni. Janice Hahn supervisore della contea di Los Angeles, ha scritto un post su Twitter, descrivendo uno scenario apocalittico: le case di Rolling Hills sono state staccate dalle fondamenta e il terreno continua a muoversi. “Il movimento della terra è incredibile”, come ha dichiarato Hahn ai media, con uno spostamento di sei metri in una sola notte. Dopo i primi segni di cedimento i vigili del fuoco hanno ordinato l’evacuazione e i residenti hanno avuto solo 20 minuti di tempo per allontanarsi. Non sono stati segnalati feriti.