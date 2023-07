Maltempo, frana in Valtellina: residenti evacuati a Sondalo

MeteoWeb

Un migliaio di metri cubi di terra e roccia, trascinati a valle dai violenti temporali dei giorni scorsi, ha investito l’escavatrice che lavorava sul torrente Rezzalasco in vista del posizionamento delle reti para-massi sul costone della montagna, in un’area da tempo minacciata da una grossa frana. E così i lavori di messa in sicurezza della piccola frazione di Fumero, in territorio comunale di Sondalo (Sondrio), sono stati subito sospesi e il sindaco, Ilaria Peraldini, dopo il sopralluogo del geologo, ha disposto l’immediata evacuazione di due abitazioni. Fuori casa, dunque, per ragioni di prevenzione, del borgo in Valtellina.