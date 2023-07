Friuli Venezia Giulia: trovato morto l’escursionista disperso da ieri

MeteoWeb

Il corpo è stato individuato in un canalone sotto il sentiero 711 a quota 900 metri. L’uomo, residente nel Lazio, avrebbe preso il sentiero sbagliato precipitando sul terreno impervio. L’ultimo a vederlo vivo è stato un altro escursionista che stava percorrendo lo stesso cammino autonomamente ieri da Cornappo.

Si erano incontrati casualmente in un paio di strutture per pernottare, mentre ieri facevano due percorsi diversi ma si erano dati appuntamento a Pian dei Ciclamini per rivedersi alla sera. L’escursionista che lo aveva incontrato, non vedendolo arrivare, ha avvisato il gestore che ha allertato la macchina dei soccorsi.