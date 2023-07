Fukushima: la Cina vieterà alcune importazioni di cibo dal Giappone

MeteoWeb

La Cina ha annunciato il divieto all’import di cibo da 10 prefetture giapponesi per motivi di sicurezza, a causa del piano di rilascio in mare delle acque trattate dell’impianto nucleare di Fukushima, come stabilito dal governo di Tokyo. Pechino, il più grande acquirente di prodotti ittici del Giappone, esaminerà rigorosamente anche i documenti sul cibo, in particolare quelli marini, provenienti da altre parti del Giappone, hanno riferito le Dogane cinesi.

Lo scopo della misura è impedire l’esportazione di cibo giapponese contaminato in Cina per proteggere la sicurezza alimentare dei consumatori locali. Pechino ha espresso forte opposizione al piano del governo nipponico di scaricare in mare l’acqua radioattiva trattata della centrale nucleare di Fukushima usata per raffreddare i reattori gravemente danneggiati dallo tsunami di marzo 2011.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha dato il via libera per iniziare a scaricare più di un milione di tonnellate di acqua accumulata in centinaia di enormi serbatoi.