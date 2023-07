Fuoriuscita di 1.200 barili di greggio su una spiaggia in Ecuador | FOTO

MeteoWeb

Una perdita in un terminal petrolifero ha provocato una fuoriuscita di almeno 1.200 barili di greggio lungo la rinomata spiaggia di Las Palmas, nel nord dell’Ecuador. La compagnia petrolifera di stato Ep Petroecuador ha ammesso che l’enorme chiazza proviene dal suo terminal di esportazione sito nel porto di Balao, a una distanza di 1,5 chilometri da Las Palmas. Secondo quanto riferiscono le autorità, la perdita sarebbe iniziata mercoledì 19 luglio permettendo alla macchia di estendersi per oltre 4 chilometri. Da parte della compagnia si segnala che la chiazza è controllata per un 60% della sua estensione. Testimonianze riportate dai media parlano di pesci e uccelli ricoperti di petrolio.