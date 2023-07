Due galassie in un braccio di ferro cosmico, preludio alla loro fusione

MeteoWeb

Le galassie crescono e si evolvono nel corso di miliardi di anni assorbendo compagne vicine e fondendosi con altre galassie. Le prime fasi di questo processo di crescita galattica sono mostrate in una nuova immagine scattata con la Dark Energy Camera (DECam) del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) montata sul telescopio Víctor M. Blanco della National Science Foundation (NSF) al Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO), un programma del NOIRLab della NSF.

La massiccia galassia a spirale barrata NGC 1532, nota anche come Haley’s Coronet, si trova a circa 55 milioni di anni luce di distanza in direzione della costellazione meridionale dell’Eridano. I suoi ampi bracci a spirale sono visti di taglio dalla Terra, con il braccio più vicino che si abbassa verso il basso e il braccio che si allontana verso l’alto mentre tira la galassia compagna nana più piccola NGC 1531. Queste galassie legate gravitazionalmente alla fine diventeranno una, man mano che NGC 1532 consuma completamente la sua compagna più piccola.

Nonostante la sua piccola grandezza, tuttavia, anche la galassia nana ha esercitato una notevole influenza gravitazionale sulla sua compagna più grande, distorcendo uno dei suoi bracci a spirale, che si può vedere sollevarsi sopra il piano galattico. Inoltre, si possono vedere pennacchi di gas e polvere tra le due galassie, come un ponte di materia stellare mantenuto dalle forze mareali in competizione. Questa interazione ha anche innescato esplosioni di formazione stellare all’interno di entrambe le galassie.

Questo asimmetrico braccio di ferro cosmico è un’istantanea di come le grandi galassie crescono ed evolvono divorando le galassie più piccole, assorbendo le loro stelle e il materiale di formazione stellare. Un processo simile è avvenuto nella Via Lattea, forse sei volte in passato, lasciando vasti flussi di stelle e altri segni nell’alone della Via Lattea.

Il processo di assorbimento di una galassia compagna più piccola è nettamente diverso dalla fusione catastrofica di due galassie a spirale di dimensioni comparabili. In quest’ultimo caso, due galassie massicce si scontrano per formare una galassia completamente distinta con forma e caratteristiche proprie. Questo tipo di fusione galattica accadrà alla Via Lattea quando si fonderà con la Galassia di Andromeda tra quattro miliardi di anni.