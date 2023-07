Genova: incendio al Policlinico San Martino, i pazienti messi al sicuro

MeteoWeb

Nella notte, un incendio è divampato al Monoblocco del Policlinico San Martino di Genova. “Da subito siamo in costante contatto con il direttore generale Marco Damonte Prioli, i vertici dell’ospedale e con l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti – per essere aggiornati sull’evolversi della situazione. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti per domare le fiamme scaturite molto probabilmente da un corto circuito del gruppo di continuità, tutto il terzo piano è stato evacuato e i pazienti sono stati spostati in altri padiglioni e messi in sicurezza. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Grazie a chi è prontamente intervenuto e a chi sta lavorando per i nostri pazienti“.

Intanto, la Direzione Sanitaria ha informato che l’incendio presso la Rianimazione M3, al 3° piano del Monoblocco, è stato causato da un corto circuito ad un gruppo di continuità della struttura. Grazie all’intervento tempestivo dei sanitari del reparto, i pazienti sono stati trasferiti in altre due rianimazione del Monoblocco. Secondo il bilancio ufficiale, sono stati 16 i pazienti trasferiti dalla Rianimazione M3 (3° piano) lato levante del Monoblocco, al lato ponente del medesimo piano. 9 pazienti della Rianimazione M4, al 4° piano, sono stati precauzionalmente spostati presso le sale operatorie, dove sarà temporaneamente sospesa l’attività programmata (garantita quella emergenziale).