Genova, moria di pesci alla foce del Bisagno

La guardia costiera di Genova indaga su una moria di pesci, cefali in particolare, avvenuta in questi giorni alla foce del fiume Bisagno. Sono scattate le procedure per il campionamento idrico e quello biologico degli animali. I campioni sono stati consegnati ai laboratori dell’Arpal e dell’istituto zooprofilattico per escludere la presenza di agenti inquinanti. I risultati arriveranno nei prossimi giorni. L’episodio è stato segnalato anche all’ufficio del Settore ambiente del Comune di Genova per la rimozione delle carcasse.