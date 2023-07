Giappone: 40 gradi a Tokyo, allarme caldo record in 20 regioni

MeteoWeb

Anche in Giappone e’ allerta per il caldo estremo: decine di milioni di persone risiedono in regioni in cui sono previste temperature record e le autorita’ raccomandano di idratarsi e di rimanere a casa se possibile. La tv nazionale NHK ha spiegato che il caldo sta raggiungendo livelli potenzialmente letali: le temperature hanno gia’ sfiorato i 40 gradi in diverse zone e anche a Tokyo.

L’allarme governativo riguarda 20 delle 47 circoscrizioni territoriali del Giappone, soprattutto a est e a sud-ovest. Nella citta’ di Kiryu, che appartiene alla zona di Gunma, a nord di Tokyo, si sono raggiunti 39,7 gradi mentre a ovest della capitale, nella citta’ di Hachioji si sono raggiunti i 38,9 gradi, secondo quanto riferisce l’agenzia di meteorologia giapponese.

Il record mai registrato in Giappone e’ di 41,1 gradi a Kumagaya nel 2018, successivamente eguagliata nel 2020 a Hamamatsu. Ma al tempo stesso, in altre zone del Paese si verificano forti piogge: nel Nord ci sono state inondazioni e almeno una frana. Un uomo e’ morto nella sua auto sommersa di acqua e sette persone erano morte la scorsa settimana.