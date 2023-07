Giappone: allarme meteo, bollino rosso in 57 aree

MeteoWeb

L’Agenzia meteorologica nazionale giapponese (JMA) ha rinnovato lo stato di allerta meteo, invitando la popolazione a prestare massima attenzione alla possibilità di malori, anche tra i più giovani, in 20 delle 47 prefetture del paese, con previsioni di temperature di oltre 35°C in 57 località. Le temperature più alte registrate finora in tutto il Giappone sono state di 38°C a Kofu, capoluogo della prefettura di Yamanashi, di 37,1°C a Kiryu, nella prefettura di Gunma, e di 36,3°C nel quartiere Suruga di Shizuoka.