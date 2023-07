Giappone: caldo record e allarme, previsti fino a 38°C

MeteoWeb

In Giappone si sono registrate temperature record. In particolare, il termometro ha superato oggi i 35°C in molte regioni, soprattutto nella parte orientale e occidentale del Paese, e si prevedono picchi fino a 38 gradi. Le autorità hanno avvertito i cittadini di prendere precauzioni contro il possibile stress da caldo e gli effetti sulla salute. La massima di oggi a Tokyo è stata di 36°C, mentre nelle vicine Saitama e Chiba i termometri hanno raggiunto rispettivamente 38°C e 37°C, e altre grandi città come Kyoto e Osaka sono arrivati a 36°C.

Le temperature estreme hanno costretto la Japan Meteorological Agency (JMA) e il ministero dell’Ambiente ad attivare un’allerta per stress da caldo in molte parti del Paese, compreso l’arcipelago meridionale di Okinawa. La notizia coincide con l’annuncio odierno della JMA della fine della stagione delle piogge per la regione sud-occidentale di Kyushu. L’arrivo di un anticiclone nel Paese manterrà il tempo soleggiato e caldo per la maggior parte di questa settimana.

Le città interessate dall’ondata di caldo estremo in Giappone

Secondo l’emittente statale NHK, il numero di persone ricoverate in ospedale per gli effetti del caldo è aumentato; le autorità hanno raccomandato di mantenere le stanze a una temperatura massima di 28°C, con l’uso di aria condizionata e idratazione frequente. Secondo le previsioni, l’ondata di caldo potrebbe continuare fino all’inizio di agosto.

La temperatura più alta mai registrata in Giappone è stata di 41,1°C, registrata per la prima volta nella città di Kumagaya, nella prefettura di Saitama, nel 2018 e poi eguagliata ad Hamamatsu, nella prefettura di Shizuoka, nel 2020. Alcune zone del Paese hanno registrato le temperature più alte in oltre quattro decenni la scorsa settimana, tra cui la città di Hirono nella prefettura di Fukushima, che ha raggiunto i 37,3 gradi domenica scorsa, mentre Nasushiobara a Tochigi ha toccato i 35,4°C.