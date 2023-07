Giffoni Film Festival: una ragazza ammette di soffrire di eco-ansia, Pichetto commosso: “io ho il dovere verso di voi e verso i miei nipoti”

MeteoWeb

Una ragazza durante un incontro al Giffoni Film Festival si è rivolta al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha ammesso commossa di soffrire di “eco-ansia“, vale a dire della paura cronica che la crisi climatica sia irreversibile, affermando con la voce incrinata dalle lacrime: “Parlate di obiettivi al 2030, al 2050, che sento lontani. Lei non ha paura per il futuro dei suoi figli e dei suoi nipoti?». Il ministro Fratin, ha risposto commosso di avere “la forza del dubbio” e dopo un momento in cui quasi sembrava non riuscisse a parlare ha continuato: “Ma ho un dovere, per la carica che ricopro, verso di voi e verso i miei nipoti“.