Giornata del Mar Mediterraneo, Pichetto: “straordinario giacimento di biodiversità”

“Il Mediterraneo è uno straordinario giacimento di biodiversità, oltre che di storia: l’Italia è in prima linea nella difesa di questo tesoro che la natura ci ha regalato“. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in occasione della Giornata internazionale del Mar Mediterraneo. “E’ di ieri la notizia – ha ricordato Pichetto – che è diventata operativa l’Area Marina Particolarmente Sensibile del Mediterraneo Nord-Occidentale (PSSA), una zona che ricomprende il Santuario dei Cetacei alla quale, per la sua importanza ecologica, socioeconomica e scientifica, viene riconosciuta una speciale protezione internazionale da impatti connessi al traffico marittimo e che pertanto è sottoposta ad un regime che consente di minimizzare tali impatti”.

“Un altro tassello – precisa il Ministro – che si aggiunge alla rete delle 29 aree marine protette e dei 2 parchi sommersi che tutelano complessivamente circa 228mila ettari di mare e circa 700 chilometri di costa. Un impegno per il ‘mare nostrum’ che intendiamo rafforzare perché il Mediterraneo è la nostra patria e una immensa risorsa ambientale, economica, turistica. Un dono che abbiamo avuto in eredità e che dobbiamo proteggere”.