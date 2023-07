Gorizia, disinnescata bomba trovata vicino a piazza Transalpina

MeteoWeb

Si è “conclusa perfettamente” l’operazione per disinnescare una bomba della seconda guerra mondiale trovata a Nova Gorica, in territorio sloveno, non lontano da piazza Transalpina. A dirlo è stato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. “Le persone evacuate possono rientrare nelle loro abitazioni e la circolazione del traffico può riprendere anche attraverso i valichi confinari, che sono stati riaperti- aggiunge il primo cittadino -. Ringrazio tutte le donne e gli uomini appartenenti alle diverse istituzioni italiane e slovene per quanto fatto con elevata professionalità”.