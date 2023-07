Tragedia sul Gran Sasso: alpinista precipita e muore sulla parete est del Corno Piccolo

MeteoWeb

Un alpinista romano di cui ancora non si conoscono le generalità è morto nel primo pomeriggio mentre si trovava in cordata con un amico, anche lui di Roma, rimasto illeso. L’incidente si è verificato sulla parete est del Corno Piccolo (2.655 metri), versante Teramano del Gran Sasso D’Italia. Le operazioni del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Abruzzo sono ancora in corso. Si tratta di recuperare la salma e portarla a Prati Di Tivo. L’alpinista illeso in questo momento è ascoltato dai carabinieri di Pietracamela (Teramo).