Maltempo, violenta grandinata anche nelle Marche: danni ingenti ad auto e coltivazioni nell’alto Pesarese | FOTO e VIDEO

Non solo al Nord, forti temporali hanno colpito anche parte del Centro nel pomeriggio di oggi. In particolare, una violenta grandinata si è abbattuta nella Valcesano, nell’alto Pesarese al confine con l’Umbria, interessando in particolare i comuni di Serra Sant’Abbondio, Acquaviva, Cagli, Frontone e Pergola.

“Senza alcuna allerta meteo, oggi pomeriggio una pesante grandinata ha colpito il nostro territorio comunale. Si segnalano ingenti danni alle macchine. È un dato di fatto, le zone interne sono molto più sensibili ai cambiamenti climatici con continui eventi estremi. Una grandinata con chicchi grandi come palline da golf di diametro superiore ai 5cm non si era mai vista nella zona del Catria”, è stata la comunicazione del comune di Serra Sant’Abbondio. Il sindaco di Frontone ha parlato di “danni ingenti alle auto e all’agricoltura” e si è messo in contatto “con i vertici regionali“. I danni all’agricoltura sono, per Coldiretti Marche, “tutti da quantificare, ma ingenti e si sovrappongono a quelli già subiti nei mesi scorsi”.

Piogge intese si sono registrate per tutta la valle del Cesano, sempre in provincia di Pesaro-Urbino, con picchi di 45mm sul Monte Petrano e 27mm a Pianello di Cagli.

Strade ricoperte di bianco a Serra Sant'Abbondio dopo una violenta grandinata

