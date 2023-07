Energia solare e rischio grandine: parco distrutto in Nebraska, pannelli in frantumi

MeteoWeb

Grandine delle dimensioni di una palla da baseball, caduta a velocità super, ha distrutto un parco solare a Scottsbluff, nel Nebraska (USA centrali). La grandine ha mandato in frantumi la maggior parte dei pannelli del progetto solare da 5,2 megawatt. Don Day, meteorologo di Cowboy State Daily, ha affermato che la grandine avrebbe raggiunto la velocità limite durante la sua discesa, ossia la velocità massima raggiunta da un oggetto durante la caduta. La grandine probabilmente ha colpito i pannelli andando da 160 a 240km/h.

L’evento è avvenuto alla fine di giugno, quando l’intera area è stata colpita da forti tempeste, che includevano tornado, grandine, forti piogge e vento. Un tornado ha distrutto almeno una casa a Scottsbluff. Gran parte dei danni all’area sono stati causati da forti venti e grandine, che hanno abbattuto linee elettriche e alberi e mandato in frantumi i parabrezza delle auto.

Kevin Spencer, amministratore della città di Scottsbluff, ha dichiarato al Cowboy State Daily che il Nebraska Public Power District, proprietario del parco solare, sta ancora valutando i danni, ma avrà bisogno di alcune riparazioni. “Solo guardandolo, mi sembra distrutto”, ha detto. Spencer ha aggiunto che c’è molto di più in un parco solare oltre ai soli pannelli, e quindi alcune delle attrezzature della fattoria potrebbero essere sopravvissute alla tempesta. Ha riferito che in precedenza gli era stato detto che i pannelli erano a prova di grandine, ma ciò avrebbe potuto significare grandine fino a una certa dimensione.

Grant Otten, specialista in relazioni con i media per il Nebraska Public Power District, ha dichiarato al Cowboy State Daily che i danni al parco solare sono in fase di valutazione. Ha detto che i pannelli sono progettati per resistere alla grandine, ma la dimensione di questa grandine è stata eccezionale. “Quella grandine è stata così grande e distruttiva”, ha detto Otten.

Jason Bloomberg, un medico di Cheyenne (Wyoming) e sostenitore delle energie rinnovabili, ha detto che i pannelli solari sulla sua proprietà hanno avuto molti impatti dalla grandine nel corso degli anni, e sono andati bene. La grandine ha danneggiato altre parti della sua proprietà, ha detto, ma non i pannelli. L’azienda che gli ha venduto i pannelli ha dimostrato la loro capacità di resistere ai danni della grandine sparando palle da baseball con un cannone da baseball. Sono anche passati con un pick-up sopra i pannelli. “Sono molto resistenti”, ha detto. Bloomberg sospetta che i forti venti abbiano spinto i grossi chicchi di grandine sui pannelli di Scottsbluff, che hanno superato i loro limiti di resistenza alla grandine.

Day ha detto che la regione intorno al sud-est del Wyoming ha alcune delle più alte frequenze di grandinate nel Paese. La media è di 7-9 grandinate all’anno. Ciò include tutto, dalla grandine delle dimensioni di un pisello a quella di una palla da baseball. Day ha aggiunto che le tempeste stanno coprendo un’area scarsamente popolata con poco sviluppo, quindi non sempre causano molti danni. Man mano che vengono costruiti più parchi solari, ha affermato che probabilmente ci saranno più pannelli in frantumi.