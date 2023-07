La Grecia brucia ancora, ma il “panorama sta migliorando”

MeteoWeb

La situazione degli incendi boschivi in Grecia che da una settimana stanno bruciando sulle isole turistiche greche di Rodi, Corfù ed Eubea, oltre che nel centro del Paese. E’ quanto hanno dichiarato oggi 28 luglio i vigili del fuoco, sottolineando che comunque rimangono ancora “vigili“. Una portavoce dell’ufficio stampa dei vigili del fuoco ha dichiarato in particolare: “Per il momento non ci sono incendi attivi, il panorama sta migliorando, ma rimaniamo sul piede di guerra per contenere gli incendi in corso“.

L’incendio scoppiato mercoledì 26 luglio vicino a Volos, nella Grecia centro-orientale, si è esteso giovedì 27 luglio fino a raggiungere una caserma dell’aeronautica militare a Nea Anghialos, a circa 20 km da Volos, provocando esplosioni successive in un magazzino di munizioni. Secondo la Guardia Costiera, giovedì sera 27 luglio più di 130 persone sono state evacuate in barca dal vicino porto di Nea Anghialos. Attualmente, l’incendio nella caserma è stato circoscritto e i residenti di Nea Aghialos sono potuti ritornare nelle loro case per valutare i danni alle abitazioni e ai negozi, alcune delle cui finestre sono andate in frantumi a causa della forza delle esplosioni, secondo i media locali.

Le ondate di caldo e gli incendi hanno messo in ginocchio la Grecia per dieci giorni

A Rodi, nel Mar Egeo, i vigili del fuoco, grazie al supporto dei bombardieri d’acqua, stanno cercando di spegnere l’incendio, che brucia da oltre una settimana nella parte meridionale e orientale dell’isola. Anche nel nord dell’isola di Corfù, nel Mar Ionio, sono state evacuate alcune abitazioni all’inizio della settimana dopo un violento incendio scoppiato lo scorso fine settimana, mentre il Paese soffriva di un’ondata di calore da diversi giorni.

Tra i Paesi mediterranei alle prese con ondate di calore e incendi, la Grecia è stata in preda a a un fenomeno che è durato più di dieci giorni, il più lungo registrato durante un mese di luglio in Grecia negli ultimi decenni, secondo gli esperti. Gli incendi hanno provocato finora quattro vittime, mentre quasi 50.000 ettari di foresta e vegetazione sono andati in fiamme, secondo le stime dell’Osservatorio di Atene. La colonnina di mercurio, che ha raggiunto i 45°C lo scorso fine settimana, con picchi locali di 46°C, finalmente è scesa a partire da giovedì 27 luglio, con temperature che non dovrebbero superare i 37°C venerdì 28 luglio, secondo il servizio meteorologico nazionale EMY, che tuttavia prevede forti venti fino a 60km/h.