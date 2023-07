Grecia: caldo record oltre i 40°C, l’Acropoli di Atene chiude nelle ore centrali

MeteoWeb

Il monumento iconico dell’antichità dell’Acropoli di Atene è il più visitato in Grecia. Le autorità locali hanno deciso di chiuderlo oggi nelle ore più calde della giornata a causa dell’ondata di caldo che sta colpendo parte dell’Europa. Questo annuncio è stato fatto dal ministero greco della Salute e della Cultura. “Oggi, 14 luglio, l’ultimo ingresso al sito dell’Acropoli sarà alle 12 ora locale (le 11 in Italia) prima della riapertura alle 17 (le 16)“, secondo una dichiarazione dell’Ephoria archeologica della città.

I siti intorno alla Sacra Roccia, come l’Antica Agorà, rimarranno aperti. Negli ultimi mesi è stato registrato nel sito dell’Acropoli un aumento significativo del numero di visitatori, e il monumento di norma è aperto dalle 8 alle 20. La Grecia, come i paesi del sud del Mediterraneo, è stata colpita da mercoledì dalla sua prima ondata di caldo estivo. Le temperature dovrebbero superare i 40°C nel nord e nell’ovest del paese, a seconda delle condizioni meteorologiche.

Le autorità hanno adottato molte misure negli ultimi giorni per far fronte a questa ondata di caldo. La Croce Rossa si è schierata ai piedi dell’Acropoli per distribuire bottiglie d’acqua e aiutare migliaia di turisti in visita all’antico sito, per evitare insolazione o svenimenti per il Caldo. “Distribuiremo almeno 30.000 bottiglie d’acqua da 50 cl al giorno“, ha detto il presidente della Croce Rossa greca Antonios Avgerinos.

Dall’inizio della settimana sono state inoltre installate tende da sole vicino ai cancelli d’ingresso per proteggere le migliaia di visitatori accorsi ad ammirare il Partenone in cima all’Acropoli, capolavoro dell’età “classica” dell’antichità (V secolo a.C.). Oggi il termometro dovrebbe segnare 39°C ad Atene, da 40°C a 42°C nel nord e nell’ovest del Paese e 43°C in Tessaglia (al centro), secondo il bollettino meteorologico nazionale