Grecia, dall’UE inviati 500 Vigili del Fuoco e 7 aeroplani

Gli altri Stati dell’Ue aiutano la Grecia a combattere gli incendi con quasi 500 Vigili del Fuoco e 7 aeroplani inviati in diverse zone del Paese, ha informato oggi la Commissione Europea. “Insieme, dispieghiamo le risorse disponibili per combattere gli incendi e proteggere i cittadini e il paesaggio”, ha detto il commissario alla Gestione delle crisi Janez Lenarcic in una dichiarazione scritta.

Secondo il programma di osservazione satellitare Copernicus, quest’anno in Grecia è andato a fuoco più terreno rispetto alla media nel lungo periodo, sebbene l’estate secca e calda sia ben lontana dalla fine. Due aerei antincendio sono stati inviati anche nella Tunisia nordoccidentale.

I Paesi in tutto il mondo possono chiedere aiuto ai 27 dell’Ue in caso di disastro, con la Commissione Europea che coordina il dispiegamento dell’equipaggiamento e degli esperti della Protezione Civile. In risposta agli incendi degli ultimi anni, l’Ue ha migliorato la sua preparazione ad affrontare i grandi roghi, predislocando più Vigili del Fuoco nelle aree ad alto rischio.