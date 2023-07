Grecia flagellata dagli incendi: oggi tre morti

MeteoWeb

Giornata terribile sul fronte incendi in Grecia, dove si contano tre vittime. Due piloti di un Canadair sono morti nello schianto del loro aereo e il corpo di un uomo è stato ritrovato carbonizzato. La Grecia è alle prese con violenti incendi che proseguono da dieci giorni mentre si registrano temperature ben oltre i +40°C. Il Canadair si è schiantato in un burrone mentre combatteva un incendio boschivo nel sud dell’isola di Eubea, ha detto il Ministero della Difesa greco. Oggi centinaia di Vigili del Fuoco e almeno quattro aerei stavano combattendo le fiamme su quest’isola vicino ad Atene. “Hanno perso la vita salvando vite”, ha detto il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis.

A Karystos, sull’isola di Eubea, è stato ritrovato all’interno di una capanna il corpo carbonizzato di un allevatore che risultava disperso. Lo riporta l’emittente Ert, secondo cui il cadavere è stato trovato in posizione seduta, forse rimasto intrappolato dalle fiamme mentre cercava di far fuggire gli animali. L’uomo, 41 anni, aveva lasciato la sua casa a mezzogiorno di domenica 23 luglio, proprio quando è scoppiato l’incendio, e si era diretto verso il suo recinto, preoccupato per gli animali. La sua famiglia lo cercava e aveva allertato i Vigili del Fuoco e la Polizia locale.