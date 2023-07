Grecia, incendio boschivo vicino ad Atene: ordine di evacuazione zone balneari

MeteoWeb

Un incendio boschivo, alimentato da forti venti, è scoppiato lunedì a Kouvaras, 50 km a est di Atene. Lo hanno annunciato i vigili del fuoco greci, mentre le autorità hanno ordinato l’evacuazione di diverse zone balneari per precauzione. “È un incendio difficile, con venti molto forti fino a 7 Beaufort (50-60 km/h)”, ha dichiarato Yannis Artopios, portavoce dei vigili del fuoco.

Intanto la Grecia sta vivendo un’ondata di caldo da giovedì, con picchi di oltre 44°C nel centro del Paese. Un secondo grande incendio viene segnalato in un’area boschiva vicino alla località turistica di Loutraki, a circa 90 chilometri a ovest di Atene.

Secondo il sindaco del comune di Loutraki 1.200 bambini sono stati evacuati dai campeggi estivi in cui si trovavano a seguito di un incendio boschivo scoppiato nella località di villeggiatura di Loutraki, circa 4 km a nord-est di Corinto, come riporta il sito di Kathimerini. Un altro imponente incendio è attualmente in corso nella località di Kouvaras, circa 50 chilometri a est di Atene.