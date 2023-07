Grecia, incendio scoppiato in Beozia di grandi dimensioni

MeteoWeb

“L’incendio a Dervenochoria ha raggiunto grandi dimensioni e i Vigili del fuoco e la polizia hanno proceduto a soccorrere persone bloccate in molti casi”, ha dichiarato il portavoce dei Vigili del fuoco greci, Vassilis Vathrakogiannis, in un briefing con i media a proposito dell’incendio più impegnativo, in queste ore, che è divampato ieri pomeriggio in Beozia, e si è espanso a sud. Le fiamme hanno lambito la città di Mandra, circa 40 chilometri a nord-ovest di Atene.

Il sindaco, Christos Stathis, parlando con l’emittente Ert, ha dichiarato che “l’incendio rischia di entrare nel centro della città”, e secondo il sito di Kathimerini il fuoco ha toccato alcune abitazioni degli insediamenti nei dintorni. Secondo il portavoce dei Vigili del fuoco, inoltre, l’incendio a Loutraki, divampato ieri nei pressi di Corinto, “non è ancora sotto controllo“. Nelle ultime 24 ore si sono verificati 47 incendi boschivi, e il rischio rimane alto anche nei prossimi giorni, ha sottolineato il portavoce dei pompieri.