Grecia, incendio vicino Volos: esplode deposito di munizioni | FOTO

Un incendio nella regione di Volos, nella Grecia centrale, ha raggiunto un deposito di munizioni all’esterno di un’importante base aerea militare a Nea Anchialos, innescando una serie di forti esplosioni che sono state udite a chilometri di distanza e hanno mandato in frantumi i vetri di un’area circostante. Lo ha riferito l’emittente greca Ert, mentre l’Aeronautica ha precisato che il sito, situato circa 6 chilometri a nord della base aerea, è stato evacuato con largo anticipo e non sono stati segnalati feriti. “Parte del deposito di munizioni presso la caserma dell’aeronautica di Nea Aghialos è in fiamme e si è verificata un’esplosione“, ha spiegato il capo dei Vigili del Fuoco Yannis Artopios, aggiungendo che sul posto sono presenti sette aerei e tre elicotteri per spegnere gli incendi.

Diversi villaggi nell’area sono stati evacuati per precauzione. I soccorritori stanno tentando di erigere delle barriere in modo che il fuoco non raggiunga gli insediamenti. Le fiamme sono state alimentate dal forte vento, nonostante il presidio militare fosse munito di autopompe.