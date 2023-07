Grecia: la maggior parte degli incendi sono sotto controllo

MeteoWeb

In Grecia, la gran parte degli incendi, che hanno imperversato nel Paese da due settimane, sono sotto controllo, ma i forti venti rappresentano ancora una minaccia per i vigili del fuoco che sono ancora in azione nelle località che risultano ancora a rischio. “Le sacche di fuoco sparse sono in via di estinzione“, hanno dichiarato i vigili del fuoco, sottolineando che non c’è “nessun fronte attivo” nei tre più grandi incendi a Rodi, Corfù e nella Grecia centrale che hanno costretto all’evacuazione di migliaia di persone. Tuttavia, in via precauzionale, più di 460 vigili del fuoco sono ancora dispiegati in queste tre aree.