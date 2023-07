La Grecia continua a bruciare: Rodi nella morsa degli incendi vista dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Gli incendi che divampano sull’isola greca di Rodi hanno costretto l’evacuazione di migliaia di persone mentre le fiamme si sono propagate dalla regione montuosa dell’isola alla costa. La missione Copernicus Sentinel-2 ha catturato l’immagine a corredo dell’articolo ieri, 23 luglio. E’ stata elaborata combinando bande di colore naturale con informazioni a infrarossi ad onde corte per evidenziare il fronte di fuoco. L’immagine mostra l’estensione dell’area bruciata (visibile nei toni del marrone) nella parte centrale dell’isola, con una stima preliminare di 11mila ettari perduti al momento dell’acquisizione.

In risposta agli incendi è stato attivato il Copernicus Emergency Mapping Service. Il servizio utilizza le osservazioni satellitari per aiutare le autorità di protezione civile e, in caso di disastro, la comunità umanitaria internazionale, a rispondere alle emergenze.

Le temperature dell’aria nell’ultima settimana hanno superato i +40°C in molte parti della Grecia. Oltre a Rodi, gli incendi stanno divampando anche vicino ad Atene e sull’isola di Corfù.

La missione Sentinel-2 si basa su una costellazione di due satelliti identici, ognuno dei quali trasporta un innovativo imager multispettrale ad alta risoluzione con 13 bande spettrali per il monitoraggio dei cambiamenti nel suolo e nella vegetazione della Terra.