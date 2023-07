Grecia: terzo giorno di operazioni per i due canadair dei vigili del fuoco | FOTO

MeteoWeb

Oggi è iniziato il terzo giorno di attività antincendio per i due velivoli Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco impegnati da mercoledì scorso in Grecia per fronteggiare l’emergenza incendi boschivi. La missione attivata dal Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile come risorse “rescEU-IT”: il sistema prevede infatti che due dei Canadair dislocati sul territorio italiano, se non impiegati per le necessità nazionali, possano essere inviati all’estero in caso di necessità.

Oggi i velivoli italiani, che dall’inizio della missione internazionale hanno effettuato 15 ore di volo e 55 sganci d’acqua ciascuno sui vari fronti di fiamma assegnati come target, sono impegnati nella zona di Mandra, a Nord-Ovest della Capitale Atene.