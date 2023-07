Grecia, ubriaco al volante scatena incendio a Chios: arrestato

MeteoWeb

Un grosso incendio è divampato stamani sull’isola greca di Chios, nell’Egeo Orientale. A causarlo è stato un automobilista ubriaco, che è finito fuori strada, secondo quanto riferisce l’emittente Ert. Il conducente ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato nella boscaglia sul ciglio della strada e il motore ha preso fuoco. Le fiamme hanno rapidamente raggiunto un bosco vicino, nella parte nordoccidentale dell’isola. L’intero corpo dei Vigili del Fuoco dell’isola (volontari, aerei ed elicotteri) si è dovuto mobilitare per contenere l’incendio, che è stato messo sotto controllo solo nel pomeriggio. Due villaggi hanno dovuto essere evacuati.

Il conducente è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e ora dovrà rispondere di rogo per negligenza davanti al Tribunale di Chios, secondo diversi media. Secondo le autorità, condotte negligenti sarebbero all’origine della maggior parte degli incendi forestali in Grecia. Nelle scorse quattro settimane, secondo le stime iniziali del governo, circa 43mila ettari di foresta, boscaglia e terreni agricoli sono andati bruciati in tutto il Paese.