Nuova esplosione sul Sole, attese tempeste geomagnetiche

MeteoWeb

Il meccanismo che genera le aurore nelle magnetosfere planetarie potrebbe essere universale in tutto il Sistema Solare, secondo un documento di ‘Nature Communications’. Lo studio riporta i dati del primo sorvolo di Mercurio della missione BepiColombo e rivela che le aurore della magnetosfera meridionale di Mercurio sono simili a quelle viste sulla Terra e su Marte.

La magnetosfera di Mercurio, la regione attorno al pianeta dominata dal campo magnetico del pianeta, e’ nota per sperimentare rapide riconfigurazioni, che avvengono in seguito alla riconnessione magnetica con il vento solare, e processi simili a quelli osservati intorno alla Terra, Giove, Saturno e Urano.

Tuttavia, la nostra conoscenza dei cicli di riconfigurazione e’ stata limitata alle osservazioni dei veicoli spaziali della magnetosfera settentrionale di Mercurio, dal tipo di particelle e dalla gamma di energia rilevata. Sae Aizawa e colleghi dell’Irap – Institut de recherche en astrophysique et planetologie di Tolosa, in Francia hanno analizzato misurazioni simultanee di elettroni a bassa energia (meno di 30 kiloelettronvolt) e ioni durante il primo sorvolo di Mercurio della missione BepiColombo nell’ottobre 2021.

Hanno trovato prove dirette che gli elettroni energetici sono accelerati nella regione vicino alla coda di Mercurio magnetosfera, si spostano rapidamente verso il lato diurno e vengono successivamente iniettati su linee di campo magnetico chiuse sul lato notturno planetario.

Questo processo e’ osservato come aurore a raggi X. Gli autori suggeriscono che, nonostante le differenze nella struttura e nella dinamica delle magnetosfere planetarie, le iniezioni di elettroni e la conseguente deriva dipendente dall’energia sono un meccanismo universale osservato in tutto il nostro Sistema Solare.

AGGIORNAMENTO

Le spettacolari immagini di una nuova e prolungata esplosione sul Sole sono state riprese dal Solar Dynamics Observatory della Nasa nella nelle prime ore di martedì 18 luglio. Il brillamento è stato generato da una macchia solare sette volte più grande della Terra e ha provocato una ‘tempesta’ di protoni energetici che sta lambendo gli strati più alti dell’atmosfera terrestre. Lo riporta il sito Spaceweather.com. Sebbene l’esplosione non sia catalogabile nella più potente classe X, è risultata essere ancora più forte per via della sua insolita durata, con un’emissione di raggi X che si è protratta per diverse ore.

Quanto basta per indurre un’espulsione di massa dalla corona solare (Cme) che è stata immortalata dai coronografi del telescopio spaziale Soho della Nasa. Sebbene il flusso non si stia dirigendo direttamente verso la Terra, potrebbe raggiungerci di striscio il 20 luglio generando tempeste geomagnetiche. Gli effetti potrebbero sommarsi a quelli di altre espulsioni di massa coronale che si sono verificate nei giorni scorsi.