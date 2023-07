Il glacionevato del Calderone è in splendida forma: ancora tantissima neve nel cuore d’Abruzzo

MeteoWeb

Arrivano ottime notizie dal cuore dell’Appennino e precisamente dall’Abruzzo, dove il maestro di sci Paolo De Luca ha raggiunto il glacionevato del Calderone documentando con foto e video come sia stracarico di neve, in splendida forma grazie alla primavera molto fresca e piovosa che ha determinato eccezionali nevicate in alta quota. In questi giorni di caldo, infatti, il glacionevato del Calderone (ex ghiacciaio del Calderone sul Gran Sasso d’Italia) si presenta con la veste di tanti anni fa: ancora zeppo di neve a metà luglio, complice l’assenza di ondate di caldo in tutta la prima parte della stagione.

È uno spettacolo straordinario vedere al suolo così tanta neve a metà luglio mentre in città le temperature sono roventi. L’ondata di caldo più intensa in arrivo la prossima settimana metterà ovviamente a dura prova la resistenza della neve, ma è abbondante e resisterà ancora a lungo.

Le spettacolari immagini del glacionevato del Calderone in ottima forma con tantissima neve

