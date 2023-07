Il Mar Mediterraneo non è stato così caldo, la causa è il calore degli oceani combinati a El Niño

Come afferma il meteorologo inglese Scott Duncan , il Mar Mediterraneo non è mai stato così ed è così dall’inizio dell’anno. Sta preoccupando il fatto che si stanno registrando delle temperature che normalmente ci si attende ad agosto. Da studi condotti in precedenza si è giunti alla conclusione che alcune delle più feroci ondate di calore marine (come il 2003 e l’anno scorso) sono state le cause della mortalità di massa di alcune specie del Mediterraneo.

La situazione del Nord Atlantico non è meno preoccupante: è a pochi decimali dal battere il suo record di sempre. Il picco di calore nell’Atlantico settentrionale si trova solitamente a fine agosto o inizio settembre. Nei record moderni non si ritrovano dei valori paragonabili a quelli attuali.