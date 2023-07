Il riscaldamento globale rallenta la riproduzione degli uccelli

MeteoWeb

L’aumento delle temperature globali rende piu’ difficile per gli uccelli capire quando e’ primavera con conseguenze sulla riproduzione. Lo dimostra lo studio dell’Universita’ della California di Los Angeles e della Michigan State University, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. Gli scienziati hanno scoperto che gli uccelli producono meno piccoli se iniziano a riprodursi troppo presto o tardi nella stagione. Secondo i ricercatori, gli uccelli non sono riusciti a adeguarsi al cambiamento climatico, che ha portato a un anticipo del tempo primaverile.

La discrepanza tra l’inizio della primavera e la disponibilita’ degli uccelli a riprodursi e’ destinata a peggiorare con il riscaldamento del pianeta, con implicazioni su larga scala che potrebbero essere catastrofiche per molte popolazioni di uccelli. La stagione riproduttiva degli uccelli inizia quando compaiono le prime piante verdi e i primi fiori, cosa che avviene sempre piu’ presto con il riscaldamento del clima.

“Entro la fine del XXI secolo, la primavera arrivera’ probabilmente circa 25 giorni prima, e gli uccelli si riprodurranno solo circa 6,75 giorni prima”, ha dichiarato il primo autore dello studio, Casey Youngflesh, che ha guidato la ricerca come ricercatore post-dottorato presso l’Universita’ della California di Los Angeles ed e’ ora ricercatore post-dottorato presso la Michigan State University. “I nostri risultati suggeriscono che la produttivita’ riproduttiva potrebbe diminuire di circa il 12% per una specie media di uccelli canori”, ha continuato Youngflesh.

Cambiamento climatico e uccelli

Secondo gli scienziati, le strategie di conservazione dovrebbero considerare le risposte delle specie di uccelli ai cambiamenti climatici. Determinare se l’anticipo delle primavere comportera’ problemi per gli uccelli migratori e’ stato uno dei principali obiettivi dei biologi per decenni. “Per quasi 30 anni, gli scienziati hanno ipotizzato che gli animali potessero essere disadattati dalle piante con l’anticipo delle primavere”, ha dichiarato Morgan Tingley, professore associato di ecologia e biologia evolutiva dell’Universita’ della California di Los Angeles e autore senior dello studio. “Sebbene ci siano stati alcuni casi di studio molto validi di questo fenomeno, e’ rimasto un grande mistero se l’anticipo delle primavere rappresentera’ un problema generale per la maggior parte delle specie”, ha sottolineato Tingley.

Quando si tratta di allevare i propri piccoli, il tempismo e’ importante per gli uccelli. Se si riproducessero troppo presto o troppo tardi, il clima rigido potrebbe danneggiare le uova o i neonati. Ma anche i tempi relativi alle fonti di cibo sono importanti. Inoltre, se i volatili cercano il cibo prima o dopo la sua disponibilita’ naturale, potrebbero non avere le risorse per mantenere in vita i loro piccoli. Utilizzando i dati di un programma di banding su larga scala, gestito dall’Institute for Bird Populations, i ricercatori hanno calcolato i tempi di riproduzione e il numero di piccoli prodotti per 41 specie di uccelli migratori e stanziali in 179 siti vicino ad aree boschive in tutto il Nord America tra il 2001 e il 2018.

Gli autori hanno poi utilizzato le immagini satellitari per determinare il periodo in cui e’ emersa la vegetazione intorno a ciascun sito e hanno scoperto che ogni specie aveva un momento ottimale per riprodursi e che il numero di piccoli prodotti diminuiva quando la primavera arrivava molto presto o quando la riproduzione avveniva in anticipo o in ritardo rispetto alla comparsa delle piante.

Mentre la maggior parte degli uccelli e’ stata influenzata negativamente dalle variazioni dell’inizio della primavera, diverse specie, tra cui il cardinale settentrionale, lo scricciolo di Bewick e il merlo acquaiolo, hanno contrastato la tendenza, dimostrando una migliore riproduttiva quando la primavera iniziava prima. Si tratta per lo piu’ di specie non migratorie che possono rispondere piu’ rapidamente alla comparsa delle piante primaverili, che segnalano l’inizio della stagione riproduttiva.

I risultati

Lo studio ha rivelato che, riproducendosi prima e senza i vincoli temporali imposti dalla migrazione, le specie non migratrici possono anche essere in grado di riprodursi piu’ di una volta per stagione. Ma queste specie sono le eccezioni alla regola. Anche la maggior parte delle specie non migratorie non e’ riuscita a tenere il passo con gli arrivi primaverili anticipati. Complessivamente, per ogni quattro giorni di anticipo nella comparsa delle foglie sugli alberi, le specie si sono riprodotte solo un giorno prima.

“Il Nord America ha perso quasi un terzo delle sue popolazioni di uccelli dagli anni ’70”, ha detto Tingley. “Sebbene il nostro studio dimostri che gli impatti peggiori dello sfasamento temporale probabilmente non si verificheranno prima di alcuni decenni, dobbiamo concentrarci ora su strategie concrete per incrementare le popolazioni di uccelli prima che il cambiamento climatico faccia sentire il suo peso”, ha concluso Tingley.