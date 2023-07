Telescopio Webb, scoperto il buco nero più distante mai individuato finora

MeteoWeb

Gli astronomi hanno scoperto il buco nero più distante mai individuato con il telescopio spaziale Webb, ma non si prevede che il record duri a lungo. Il buco nero si trova al centro di una galassia che risale a soli 570 milioni di anni dal Big Bang. È 100 milioni di anni più vicino all’inizio del cosmo rispetto a un buco nero osservato nel 2021 con un telescopio in Cile guidato da un team cinese.

Webb ha già individuato altri buchi neri che sembrano essere ancora più vicini al Big Bang, avvenuto quasi 14 miliardi di anni fa, ma queste scoperte sono ancora in fase di revisione, ha dichiarato Steven Finkelstein, astronomo dell’Università del Texas a Austin, uno dei ricercatori principali. La scoperta è stata accettata per la pubblicazione dall’Astrophysical Journal Letters. Poiché i segnali di questo particolare buco nero sono deboli, secondo il team texano sono necessarie ulteriori osservazioni.

Esiste un numero incalcolabile di buchi neri inattivi, alcuni anche più distanti di questo. Ma senza gas incandescente sono invisibili, ha detto Finkelstein. Questo in particolare è attivo e in realtà è un buco nero molto piccolo, equivalente a circa 9 milioni di volte la massa del nostro sole. Secondo il team, si tratta di una dimensione vicina a quella del buco nero presente nella nostra galassia della Via Lattea. Utilizzando Webb, il team ha individuato anche altri due piccoli buchi neri dell’universo primordiale, risalenti a circa 1 miliardo di anni dopo il Big Bang.

Le osservazioni suggeriscono che queste versioni ridimensionate potrebbero essere state più comuni nel momento in cui il cosmo ha preso forma di quanto si pensasse in precedenza. “Probabilmente ci sono molti altri piccoli mostri nascosti là fuori che aspettano di essere trovati”, ha dichiarato in un’e-mail Dale Kocevski del Colby College, che ha fatto parte del team. Lanciato alla fine del 2021, Webb è il più grande e potente telescopio mai inviato nello spazio.

Lanciato alla fine del 2021, Webb è il più grande e potente telescopio mai inviato nello spazio.

Le sue prime immagini e i risultati scientifici sono stati resi noti dalla NASA con grande clamore un anno fa, questa settimana.