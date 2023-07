Il Vesuvio sulla nuova maglia del Napoli con il Tricolore dello scudetto

MeteoWeb

C’è anche il Vesuvio in bella mostra sulla nuova seconda maglia del Napoli, completamente bianca con in grande risalto il Tricolore dello Scudetto. Le nuove divise, attesissime proprio per il simbolo dei Campioni d’Italia, sono state presentate questa mattina sulla nave MSC World Europa, attraccata alla Stazione Marittima di Napoli. La prima maglietta è azzurra come da classico copione, ma nel corso della stagione ne seguiranno tre speciali per altrettante partite che saranno svelate in seguito.

La scelta della progettista di stile della Società, Valentina De Laurentiis, che ha lavorato alla definizione del progetto con il Gruppo Armani, non è casuale. La presenza sotto allo scudetto tricolore del vulcano tanto richiamato nei cori da stadio, spesso con finalità discriminatorie e ripreso ironicamente al ‘Maradona’ anche dagli stessi tifosi azzurri, vuole dare alla squadra una chiara connotazione identitaria, fortemente legata alla città. Alla presentazione delle nuove divise da gioco oltre al presidente Aurelio De Laurentiis e alla figlia Valentina, sono intervenuti il direttore generale di MSC, Leonardo Massa, società che diventa da quest’anno il main sponsor del Calcio Napoli e Alice Acciarri, general manager di eBay Italia il cui logo compare su una manica della maglietta. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e il sindaco della città, Gaetano Manfredi hanno testimoniato la vicinanza delle istituzioni al Calcio Napoli e al nuovo progetto di internazionalizzazione che De Laurentiis intende affermare sempre di più, anche alla luce del grande risalto mondiale determinato dalla vittoria dello scudetto.

”Oggi – ha detto il Presidente del club partenopeo – siamo qui per promuovere il nostro nuovo manifesto: ‘Una nuova era: da Napoli nel mondo’“, lanciando un nuovo slogan che accompagnerà il Napoli nella prossima stagione.