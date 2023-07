In Europa, la questione degli incendi è scottante, SIMA: “inquinano come 10milioni di auto”

MeteoWeb

In Europa la questione degli incendi è a dir poco allarmante: nel 2022 si sono verificati 2.709 incendi, più del triplo della media degli ultimi 17 anni, che hanno immesso nell’aria 9 megatonnellate di carbonio, che equivalgono alle emissioni di 10 milioni di automobili nello stesso periodo, il livello più alto registrato dal 2007. Lo ha sottolineato la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) che studia l’impatto degli incendi su ambiente e salute.

Il presidente SIMA, Alessandro Miani ha spiegato: “In Italia nell’intero 2022 gli incendi hanno prodotto 1 milione e 900 mila tonnellate di CO 2 , pari a circa 5 milioni di barili di petrolio. Per non parlare delle 2.750 tonnellate di ossidi di azoto e delle 7.500 tonnellate di PM 2.5 emesse nello stesso periodo a causa degli incendi nel nostro Paese”.

Come abbassare le emissioni di gas climalteranti

Miani ha aggiunto: “L’uomo ha innescato cambiamenti climatici che a loro volta sono responsabili di temperature tali da favorire il susseguirsi di incendi in grado di alimentare ancor più negativamente le emissioni di gas climalteranti. Le combustioni dovute agli incendi sprigionano nell’atmosfera sostanze la cui tossicità è riconosciuta dalla comunità scientifica. Tra questi i più pericolosi sono gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le diossine e i PCB (policlorobifenili), che possono permanere nell’aria e ricadere al suolo anche dopo lo spegnimento dell’incendio, nei pressi dell’area incendiata o anche a distanza sulla base dell’intensità e direzione dei venti“.

Il Presidente SIMA ha concluso: “Cosa fare? Uno studio modellistico condotto da Istituto Oikos mostra come buone pratiche di gestione del paesaggio fire-smart (azioni che mirano a ridurre la biomassa infiammabile e aumentare la diversità ambientale con azioni di ripristino del paesaggio) su appena il 5% del territorio ad alto rischio sono efficaci nel ridurre del 14% l’area bruciata annualmente riducendo di conseguenza anche le emissioni di CO 2 per il rispetto degli obiettivi di neutralità climatica fissati per il 2050“.