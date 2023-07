Incendi: oltre 1.300 interventi dei Vigili Fuoco tra Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia

MeteoWeb

Continua senza pause il lavoro dei Vigili del Fuoco nel Sud Italia per l’attività di lotta e contrasto agli incendi boschivi. Da domenica sono stati 1.387 gli interventi effettuati tra Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. In Sicilia, nelle ultime 48 ore, sono stati portati a termine 650 interventi dai 2.429 pompieri intervenuti. Oggi le maggiori criticità nel Palermitano a Capo Gallo, Altofonte, Monreale e San Martino. A Messina, Vigili del Fuoco sono stati impegnati a Tono, Curcuraci e Faro Superiore. In Calabria, da domenica, sono stati effettuati 390 interventi per incendi boschivi. Più interessate le aree di San Giovanni di Sambatello e Bagnara nel Reggino, mentre a Cosenza le squadre sono impegnate sulle colline di Grisolia. Critica la situazione in Puglia: nelle ultime 48 ore svolti 169 soccorsi legati agli incendi di bosco e vegetazione. I Vigili del Fuoco segnalano l’incendio a Marina di San Cataldo (Lecce), dove le fiamme stanno interessando una pineta e delle abitazioni, e un altro a Vieste (Foggia), dove sono in corso evacuazioni di strutture alberghiere minacciate dalle fiamme. Su entrambi questi due incendi sono in azione mezzi aerei del Corpo nazionale.