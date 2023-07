Incendi a Messina, Nibali tra gli evacuati: “pene esemplari contro gli incendiari”

MeteoWeb

“Ieri, in tarda serata, siamo rientrati nella nostra abitazione. Tutto si è risolto nel migliore dei modi. Ma ci tenevo a raccontare che è stato un momento molto difficile per quelle famiglie che a un certo punto si sono ritrovate a dover fuggire e rischiare di perdere la loro casa”. Lo scrive il campione di ciclismo Vincenzo Nibali, in questi giorni nella sua Messina, in una storia su Instagram.

“Non so se effettivamente c’è la mano dell’uomo dietro questi incendi, ma se così fosse spero che vengano presi e applicate pene esemplari. Il sud brucia da giorni. Un ringraziamento va ai pompieri che in questi giorni stanno mettendo in sicurezza la nostra terra”, conclude Nibali.