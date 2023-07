Incendi a Palermo: in fiamme il Quartiere Borgo Nuovo | VIDEO

MeteoWeb

Da ieri Palermo è avvolta nelle fiamme, è attivo un incendio nel Quartiere Borgo Nuovo a Palermo che stanno diffondendo nel centro abitato una fitta nube di fumo, come si vede nel video. L’emergenza incendi a Palermo investe anche uno dei principali ospedali della città, il Cervello. La montagna che sormonta il presidio ospedaliero è in fiamme, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno disposto l’evacuazione del padiglione B della struttura. “Stiamo facendo il possibile per mettere in sicurezza la zona – dichiarano i vigili del fuoco del comando provinciale – le fiamme sono altissime a causa del vento di scirocco“.

Il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ha dichiarato: “Appena rientrato a Palermo mi occuperò anche della collocazione degli evacuati, perché questa notte molte famiglie sono state costrette ad andare via dalle proprie abitazioni. C’è, comunque, un coordinamento degli interventi che funziona“. L’Anas comunica che l’autostrada A19 Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa tra Villabate e Palermo, in direzione del capoluogo, per la presenza di un incendio