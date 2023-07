Incendi al Sud: continua l’impegno estenuante dei vigili del fuoco

MeteoWeb

Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnati nelle attività di contrasto agli incendi boschivi e di vegetazione nel Sud Italia, in particolare tra Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna. In Sicilia svolti oggi 140 interventi, in totale 900 da lunedì scorso, dove le maggiori criticità permangono nel palermitano, nella zona di zona di Altofonte. Sull’isola da stamattina hanno operato 7 Canadair.

Sempre nel corso di questa mattina nella Regione Calabria 50 gli interventi a causa degli incendi di bosco e vegetazione. Più interessate le aree sull’Aspromonte di Ortì e Mosorrofa nel reggino, Acri (CS), Strongoli (KR) e Soveria Simeri nel catanzarese. Invece, in Sardegna le squadre del Corpo nazionale sono al lavoro per 10 incendi boschivi, 2 quelli che stanno richiedendo maggiore sforzo operativo ai 294 vigili del fuoco in servizio oggi sull’isola.

Attenzionati gli incendi a Carloforte (SU), dove le fiamme al momento risultano essere sotto controllo, e a Palmadula (SS). Qui oltre alle squadre a terra, anche due Canadair del Corpo nazionale stanno effettuando sganci d’acqua sul fronte del fuoco che sta minacciando un agriturismo. In Puglia, i 509 vigili del fuoco operativi oggi, hanno portato a termine 80 soccorsi per contrasto agli incendi boschivi.