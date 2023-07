Incendi al Sud Italia: 1657 interventi conclusi, 5449 i vigili del fuoco al lavoro | VIDEO

MeteoWeb

Nel Sud Italia, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco impegnati nell’attività di lotta agli incendi boschivi. Da domenica sono stati 1.657 gli interventi effettuati tra Puglia, Calabria e Sicilia. In Sicilia sono stati portati a termine 710 interventi, 3.029 i pompieri che si sono alternati nelle operazioni di spegnimento. Sull’isola le maggiori criticità permangono nel palermitano: notte di intenso lavoro per le squadre del capoluogo di regione, supportate da rinforzi giunti dai comandi di Agrigento e Trapani.

La situazione al momento risulta in fase di miglioramento, gli incendi in località Monreale, San Martino, Capaci e Cinisi sono stati spenti così come quello nella zona di Santa Maria di Gesù. Sono ancora attivi incendi in località Cefalù e Alimena, Altofonte, Piana degli Albanesi. É sempre in atto l’incendio nella discarica di Bellolampo per il quale già della prime ore del mattino sta intervenendo un Canadair. Dal mattino squadre a terra e mezzi aerei al lavoro a Sortino (SR), Nicolosi (CT) e Savoca (ME).

La Calabria tra le regioni interessate dagli incendi al Sud Italia

In Calabria, da domenica, sono stati effettuati 407 interventi per incendi di vegetazione. Più interessate le aree sull’Aspromonte di Ortì e Mosorrofa nel reggino, Acri (CS) e Strongoli (KR) dove sono state coinvolte dalle fiamme alcune abitazioni e attività commerciali, Sovaria Simeri nel catanazarese. Attualmente sono in volo sulla regione cinque Canadair e decine di squadre a terra, supportate da rinforzi giunti da Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Marche e Piemonte. In Puglia svolti 540 interventi legati agli incendi di bosco e vegetazione. Maggiori criticità in provincia di Foggia, nella zona del Gargano: squadre e due Canadair sono in azione tra Vieste (nel video), Vico, Ruggiano e Gattarella. É in bonifica l’incendio a San Cataldo, nel leccese.