Incendi: allerta su Murgia, le fiamme minacciano una polveriera

MeteoWeb

E’ allerta sulla Murgia, dove e’ divampato un incendio nel territorio di Poggiorsini (Ba), nei pressi della polveriera dell’esercito. Le fiamme hanno mandato in fumo gia’ 150 ettari di territorio, nei pressi della strada provinciale 39, e sono a rischio un migliaio di ettari fino al bosco di Pulicchie. Il fronte del fuoco ha superato i 10 km e viaggia verso la polveriera: a ridosso di quest’ultima sono stati posizionati i militari dell’esercito, pronti a intervenire nel caso di avvicinamento oltre la soglia di guardia delle fiamme. Da terra sono impegnati circa 30 mezzi e 50 unità anti incendio Arif, supportate da vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile e volontari.

AGGIORNAMENTO

E’ sotto controllo l’incendio di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, dove da questa mattina sono andati in fumo 75 ettari di superficie tra macchia mediterranea, pascolo arborato e pascolo cespugliato. Intanto sono iniziate le operazioni di bonifica. Per spegnerlo c’è stato bisogno di un lavoro congiunto dall’alto con un canadair e due fire boss, e da terra con decine di operatori tra operai Arif (agenzia regionale opere irrigue e forestali), carabinieri forestali, vigili del fuoco, protezione civile e volontari.