Incendi, aumenta il numero di roghi in diverse regioni

E’ di diciannove incendi il bilancio dei roghi che si sono verificati oggi in Sardegna. Per lo spegnimento di tre di questi, oltre alle squadre a terra, sono stati utilizzati anche sei mezzi aerei del Corpo Forestale e due mezzi del servizio aereo antincendio nazionale, i Canadair 7 e 30. Lo segnalano dallo stesso Corpo forestale e di Vigilanza ambientale regionale. Il rogo piu’ impegnativo ha bruciato un’area di circa 150 ettari tra bosco di alto fusto, macchia mediterranea, terreni seminati e incolti, si e’ verificato nell’agro del Comune di Serri (Sud Sardegna), nella localita’ ‘Arimitilis Escolca’.

Per le operazioni di spegnimento, che sono iniziate ieri e sono proseguite oggi, e’ intervenuto il personale delle stazioni del Corpo forestale di Senorbi’ e di Isili, coadiuvato dagli elicotteri provenienti dalle basi di Pula, Fenosu, Sorgono e Villasalto. Sono intervenute, inoltre, anche tre squadre dell’Agenzia regionale Forestas dei cantieri di Nurallao, Muravera e Villanovatulo, sei squadre di volontari delle associazioni di Assemini, Siurgus Donigala, Sant’Andrea Frius, Guasila, Senorbi’, Quartu Sant’Elena e Muravera.

Situazione in Sicilia

Anche oggi, come ieri, sono più di cento le richieste di intervento per incendio arrivate alla sala operativa del Corpo forestale. Roghi sono divampati in quasi tutta l’isola e in particolare nelle province di Agrigento e Caltanissetta e nella Sicilia sud orientale. Anche nel siracusano e nel ragusano in alcuni casi è stato richiesto l’intervento aeree. A Caltanissetta in contrada Xiboli sono stati impiegati un Canadair e tre elicotteri della flotta regionale. Nel Nisseno interessati dalle fiamme sono Mazzarino, Mussomeli, Niscemi e Serradifalco.

Ad Agrigento Ravanusa, Realmonte e Ribera. A Ragusa incendi in contrada Bussello nel comune di Vittoria. Nella provincia di Siracusa a Francofonte del vallone Lavina sono al momento impegnati un Canadair e un elicottero. Nelle province di Catania roghi sono attivi a Zafferana Etnea, Caltagirone, San Michele di Ganzaria Sant’Alfio e Randazzo. Alle prime luci dell’alba in località contessa Entellina nel palermitano è stato spento un incendio segnalato nella notte.