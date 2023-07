Incendi e blackout nel Cagliaritano: colonna di fumo nero

MeteoWeb

Un incendio e diversi blackout hanno provocato disagi questa mattina nel Cagliaritano, tra l’area industriale di Macchiareddu e Sarroch. Un’alta colonna di fumo si è innalzata a causa di un incendio di sterpaglie (domato dai vigili del fuoco), unito allo scarico dello stabilimento Saras (rilasciato fumo nero a causa di un blocco per mancanza di energia elettrica). Le fiamme si sono sviluppate a poca distanza dalla centrale Terna, coinvolgendo terreni incolti.

Si è registrato anche un guasto agli impianti elettrici esterni alla centrale di Terna e poi problemi anche alla stessa azienda operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica. La probabile causa è il rogo di sterpaglie, anche se non ci sono conferme che i blackout e gli incendi siano collegati. Terna, con una nota, fa sapere che “alle ore 9.54 si è verificato un guasto su asset non di sua proprietà che si è poi esteso sui propri impianti”. “I tecnici di Terna – precisano dalla società – sono prontamente intervenuti sul posto e la ripresa del servizio è avvenuta in breve tempo. Sono in corso ulteriori accertamenti di concerto con il distributore locale e altri utenti della zona”.