Incendi Calabria, Vigili del Fuoco proclamano lo stato d’emergenza: un morto | FOTO

Resta critica la situazione incendi nella provincia di Reggio Calabria, dove oggi si è registrata anche una vittima. La Direzione regionale dei Vigili del Fuoco ha dichiarato lo stato d’emergenza. Sono state quindi raddoppiate le squadre in servizio che faranno turni di 24 ore. Intanto, da qualche ora è in azione un altro elicottero che si aggiunge ai canadair già operativi. Un uomo di 98 anni è morto a Cardeto a causa degli incendi che stanno interessando la zona collinare a ridosso di Reggio Calabria. Oltre a Cardeto, i roghi sono a Mosorrofa e a Gallina. L’anziano è rimasto vittima delle fiamme mentre la figlia e il genero sono rimasti lievemente feriti ma si sono stati salvati. Secondo quanto si è appreso, l’anziano, costretto a letto, sarebbe morto per le fiamme che hanno raggiunto l’abitazione in campagna in cui viveva.

Incendi lambiscono Crotone: chiusa ferrovia

Dal primo pomeriggio di oggi, una serie di incendi sta interessando la città di Crotone, con le fiamme che avanzano pericolosamente fino a lambire il centro abitato, complice anche la temperatura elevata. A fuoco è andata la vegetazione intorno al parco Pignera, un polmone verde a sud della città, con fiamme alte e fumo denso che a causa del forte vento di libeccio si è propagato anche alle abitazioni vicine, oltre che all’ospedale civile San Giovanni di Dio. La situazione peggiore, tuttavia, si registra nei pressi della stazione ferroviaria dove un incendio ha distrutto la baraccopoli sorta sotto il cavalcavia sud della città che era abitata da decine di extracomunitari senza tetto. Le fiamme hanno indotto le autorità a sospendere la circolazione ferroviaria dal momento che la linea ferrata che attraversa quella zona è fiancheggiata da sterpaglie secche andate a fuoco. Anche l’Anas ha disposto la chiusura al traffico veicolare del cavalcavia sud che immette sulla strada statale 106, interessato dal sottostante incendio della baraccopoli. Lo stesso che si sta pericolosamente propagando alla zona industriale dove sono andati a fuoco due capannoni nell’area ex Enichem.