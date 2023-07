Incendi Canada: morto un altro vigile del fuoco, è il 4° della stagione

MeteoWeb

Un vigile del fuoco è morto mentre combatteva un enorme incendio nel Nord/Est della Columbia Britannica: è il 2° decesso di questo tipo nella provincia canadese questo mese e il 4° in Canada durante la stagione degli incendi record di quest’anno. Un comunicato della Royal Canadian Mounted Police ha riportato che l’uomo di 25 anni dell’Ontario stava lavorando venerdì poco prima delle 11 in una zona remota quando mezzo è rotolato su un ripido dislivello su una strada sterrata. La vittima è stata trasportata in elicottero a Fort St. John ma il decesso è avvenuto durante il viaggio.

I funzionari provinciali hanno confermato che l’uomo era un vigile del fuoco a contratto che lavorava per il servizio antincendio attraverso una società privata ed è morto mentre combatteva l’incendio di quasi 6mila km quadrati di Donnie Creek.

Il premier della British Columbia, David Eby, ha rilasciato una dichiarazione affermando che l’incidente “ha scosso le persone in tutta” la provincia e ha devastato la comunità dei vigili del fuoco. “Questa stagione degli incendi è stata profondamente terribile,” ha affermato Eby.

Attualmente ci sono 363 incendi attivi nella Columbia Britannica, con 11 nuovi incendi nelle ultime 24 ore e 191 incendi classificati come fuori controllo. In totale, quest’anno ci sono stati 1.517 incendi boschivi nella provincia, che hanno distrutto 15.397 km quadrati di alberi, cespugli e praterie.