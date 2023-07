Incendi di vegetazione al Centro-Sud: maggiori criticità in Sicilia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Notte di fuoco in Sicilia, in particolar modo nelle province di Palermo e Messina. Nel capoluogo di regione 30 squadre di vigili del fuoco locali, supportati da rinforzi giunti dai comandi di Catania e Messina, sono al lavoro dalla notte per fronteggiare i numerosi incendi di vegetazione. A Mondello, Sferracavallo, Barcarello, Capo Gallo, Monreale, San Martino delle Scale ci sono state evacuazioni preventive dalle case vicine ai fronti di fiamma, alcune di queste sono state coinvolte parzialmente dal fuoco.

É sotto controllo la situazione nei pressi dell’ospedale Cervello, minacciato dalle fiamme che stanno interessando contrada Inserra. Nella notte squadre schierate a protezione di alcune strutture nell’aeroporto di Punta Raisi. Vigili del fuoco impegnati per tutta la notte a Messina, come si vede nel primo video, in loc. Curcuraci e Tono, dove sono state evacuate per precauzione alcune abitazioni, e nella frazione di Faro Superiore. Otto squadre al lavoro, operazioni di spegnimento in corso.

A San Vito Lo Capo (TP) sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione, evacuato un campeggio. A Vieste (FG) in Puglia, dove a Vieste (FG) un campeggio è stato evacuato a causa di un incendio molto vasto. I vigili del fuoco sono al lavoro anche in Calabria, in particolar modo nelle zone del reggino e del cosentino, La situazione è davvero critica e lo confermano i numeri mentre le squadre dei pompieri risultano anche sotto organico e nonostante ciò devono far fronte non solo alla questione incendi boschivi, ma anche a tutti quegli interventi di soccorso tecnico urgente che si presentano nella quotidianità.

Incendio a Gallina (RC), intervengono i canadair dei vigili del fuoco - Video di Stefania Cosentino

Foto



/