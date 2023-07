Incendi divampano in Val di Vara, probabilmente causati dai fulmini

MeteoWeb

Due incendi sono divampati questa mattina in Alta Val di Vara tra i territori di Rocchetta Vara e Zignago, probabilmente causati dai fulmini. Entrambi interessano zone montuose difficilmente raggiungibili e per questo la Regione Liguria ha disposto l’utilizzo di mezzi aerei. “La zona è quella di Monte Nero, non è accessibile tramite strada e quindi non abitata. Stamattina vedevamo chiaramente il fumo anche dalla valle, ora invece è appena percettibile,” ha affermato il sindaco Roberto Canata di Rocchetta Vara.

Sul posto i Vigili del Fuoco del comando provinciale e uomini dei distaccamenti di Levanto e Brugnato che coordinano le operazioni da terra.