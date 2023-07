Incendi e caldo, in provincia di Alessandria superati i 38 gradi

MeteoWeb

Giornata di lavoro per i vigili del fuoco di Alessandria, impegnati in diversi interventi in tutta la provincia in una giornata caldissima. Incendio di sterpaglie nei campi della frazione Rivalta Scrivia di Tortona, fuoco anche a Casale Popolo, lungo la strada provinciale 31bis, e a Pomaro, sempre nel Monferrato, ancora in terreni. Ad Alessandria, sulla provinciale che porta a Casal Cermelli poco prima del ponte Bormida, per le fiamme tra le sterpaglie è stato allertato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco ma l’intervento non è stato poi necessario.

Nell’Acquese, a Sezzadio, il picco delle temperature: registrati dalla centralina Arpa 38.1 gradi alle 16; in quasi tutte le altre zone dell’Alessandrino superati i 35. Mobilitata anche la Protezione Civile. “Già nei giorni scorsi – fa sapere Dante Ferraris, referente per la Provincia – abbiamo inoltrato a tutti i sindaci un avviso ad hoc. Seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione: questi picchi di caldo portano a situazioni di affaticamento negli anziani, con una conseguente possibile maggiore richiesta di intervento sanitario. Le strutture sono allertate, come i medici di famiglia”.