Nuova ondata di caldo in Grecia mentre gli incendi infuriano a Corfù e Rodi | FOTO

MeteoWeb

La Grecia si prepara a una nuova ondata di caldo estremo, attesa per le prossime ore, mentre gli incendi imperversano nelle isole turistiche. Secondo l’ente meteorologico nazionale EMY, nella capitale Atene la colonnina di mercurio dovrebbe toccare +41°C e raggiungere +44°C nella Grecia centrale. Domenica scorsa a Gythio, nella penisola meridionale del Peloponneso, la colonnina di mercurio ha toccato i +46,4°C.

Migliaia di abitanti e turisti sono fuggiti dagli incendi boschivi a Rodi e Corfù. Il primo ministro ha avvertito che la nazione, colpita dal caldo, è “in guerra” con le fiamme. Le autorità hanno evacuato ieri quasi 2.500 persone dall’isola greca di Corfù, dopo che decine di migliaia di persone erano già fuggite dalle fiamme sull’isola di Rodi. Oltre 260 vigili del fuoco stanno ancora combattendo le fiamme per l’8° giorno consecutivo a Rodi, supportati da elicotteri e aerei. Gli incendi sono divampati anche sulla seconda isola più grande della Grecia, Evia, dove le autorità greche di protezione civile hanno emesso un ordine di evacuazione notturno in una località del Mord. “Siamo in guerra e siamo orientati esclusivamente verso il fronte degli incendi“, ha dichiarato ieri il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, avvertendo che il Paese ha davanti a sé “altri tre giorni difficili” prima che le alte temperature scendano.