Incendi Grecia: stato di emergenza in tutta l’isola di Rodi, evacuate località anche nel centro del Paese

Le autorità greche hanno dichiarato lo stato di emergenza in tutta l’isola di Rodi, dove da giorni imperversano incendi boschivi. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”. Il Ministro della Protezione Civile, Vasilis Papageorgiou, ha annunciato lo stato di emergenza nelle municipalità di Rodi, Kallithea, Ialyssos, Petalouda, Afantou e Archangelos. Lo stesso provvedimento era già stato emesso la scorsa settimana nelle unità municipali di Attavyro, Kamiro e Lindos.

Le autorità greche hanno ordinato l’evacuazione delle periferie di due città della Grecia centrale, Volos e Lamia, minacciate da due nuovi incendi. L’ordine di evacuazione è stato inviato ai residenti del versante nord di Lamia. Le fiamme si stanno dirigendo verso il distretto di Nea Magnesia e le pattuglie della Polizia stanno allertando i residenti le cui case sono vicine alla zona colpita dall’incendio dando l’ordine di allontanarsi, come riporta l’agenzia Ana-mpa. Sei fattorie, con il rispettivo bestiame, sono già state evacuate. Un ordine di trasferimento in luoghi più sicuri è stato inviato anche ai residenti in una zona industriale nei pressi di Volos, in Tessaglia, e nelle vicine località di Dimini e Paliouri a causa di un altro incendio che si è sviluppato nell’area.